В Калининграде привлекли к ответственности родителей, чьи дети набросились на полицейских

В Калининграде привлекли к административной ответственности взрослых, чьи дети напали на сотрудников правоохранительных органов. Причиной нападения стало замечание со стороны полицейских.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности родителей детей, которые набросились на стражей порядка. Оказалось, что полицейские сделали детям замечание, которое не понравилось юным калининградцам, сообщает Патрульный Петербурга.

Оказалось, что подростки нарушали общественные порядок на проезжей части, что заставило полицейских вмешаться. Однако вместо восстановления справедливости на них набросились юные дебоширы. После нападения их доставили в отделение полиции, где составили административные материалы в отношении их законных представителей.

Материалы проверки по факту произошедшего будут переданы в следственные органы.