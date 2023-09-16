Петербуржцев предупредили о подорожании Lada в ноябре 2023 года

В Российской Федерации в ноябре 2023 года могут подорожать автомобили Lada. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил, что рост цен может составить около 3-5%.

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Эксперт рассказал, что модели Lada могут подорожать на сумму от 25 до 40 тысяч рублей, рост будет зависеть от модели и комплектации автомобиля. Наибольшее подорожание ожидает модель Lada Vesta. Это связано с использованием наибольшего количества импортных деталей, сообщает МК в Калининграде.

Бургазлиев отметил, что на рост цен влияет снижение курса рубля и увеличение стоимости деталей из Китая. Также неблагоприятная ситуация складывается из-за усложняющейся логистики. По прогнозам специалиста, в ноябре будет последнее повышение цен в текущем году.

Напомним, что банки выделили гражданам России более 800 миллиардов рублей в качестве ипотеки в августе. Однако это может привести к подорожанию жилья.