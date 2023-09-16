Петербуржцам рассказали, чем можно заменить пшеничную муку

В Петербурге многие жители предпочитают пшеничную муку, однако специалисты рассказали о лучших ее аналогах: овсяная, гречневая, амарантовая, кукурузная и рисовая. По словам экспертов, степень их обработки позволяет сохранять больше нутриентов.

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В Северной столице многие жители любят хлебобулочные изделия, не подозревая, что они могут негативно влиять на организм. Однако для пшеничной муки есть альтернативы, сообщает Петроград со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве отметили, что есть пять видов муки: амарантовая, рисовая, гречневая, овсяная и кукурузная. В отличии от пшеничной муки в ней не содержится глютена. Кроме того, некоторые можно сделать самостоятельно, например, овсяную.

Решающим фактором в выборе является степень обработки, которая позволяет сохранить больше нутриентов.

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