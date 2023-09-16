В Подмосковье возбудилил уголовное дело после смерти сотрудника ГИБДД во время преследования преступника

В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело после гибели полицейского. Он скончался от выстрела при задержании преступника, который пытался скрыться на машине без номеров.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Солнечногорске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Установлено, что сотрудник ГИБДД скончался от выстрела во время погони за преступником, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что сотрудники СК совместно с криминалистами устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители осмотрели место гибели сотрудника полиции и организовали допросы. Также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы в ближайшее время.