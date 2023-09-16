Смольный хочет усилить контроль за качеством еды для сервисов доставки

В Санкт-Петербурге власти планируют усилить контроль за качеством еды в сервисах доставки. Специалисты планируют проверять продукты, чтобы удостовериться в соблюдении всех санитарных норм и гигиенических требований.

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В Северной столице власти намерены ужесточить контроль за продукцией поставщиков сервисов доставки. Проверкой соблюдения всех норм и требований будет Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Он подчиняется комитету по промышленной политике, инновациям и торговле, сообщает АБН.

Отмечается, что таким образом власти хотят выявить нарушения санитарных норм и гигиенических требований. Планируется, что проверку будут проходить не только в организациях после жалобы граждан, но и в рамках соглашений с маркетплейсами.

Напомним, что в Петербурге недавно после заказа в сервисе доставки отравились больше 200 человек.