Психолог рассказала, к чему может привести сильная нагрузка на школьников

Чрезмерная нагрузка на школьников может привести к тому, что они станут раздражительными. Кроме того, будет сложно избежать внезапных истерик и выходок.

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Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что высокая нагрузка практически неизбежно спровоцирует плохое самочувствие у ребенка. Из-за этого учащийся станет возбудимым, раздражительным, а также будет склонен к нервозности, сообщает «МК в Калининграде».

При этом старшеклассники в ряде случаев могут поделиться своими эмоциями в отличие от младших школьников. По словам специалиста, стоит обратить внимание на плохое самочувствие ребенка и снизить давление.

Нередко детей перегружают дополнительные кружки и занятия. В таком случае можно отказаться от части необязательных предметов, но при этом все равно учитывать интересы ребенка.