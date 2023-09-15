К концу года на птицефабрике «Северная» под Петербургом откроется новый репродуктор

В Ленинградской области готовится к открытию репродуктор птицефабрики «Северная». В общей сложности стоимость масштабного проекта оценивается в 2,6 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти

Зампредседателя правительства Ленинградской области, отделение «Любань» предприятия, где скоро откроется новый репродуктор, посетил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, сообщает Онлайн47.

Отмечается, что после реализации проекта птицефабрика будет обеспечена племенным поголовьем. Открытие нового репродуктора запланировано на конец года.

Известно, что проект включает в себя строительство площадки по содержанию родительского стада бройлеров, а также производству 44,4 миллиона штук инкубационного яйца в год.

Напомним, что соглашение об осуществлении инвестпроекта подписали на выставке «Агрорусь». Благодаря это инициативе удастся создать еще 125 новых рабочих мест.