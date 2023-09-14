По решению суда Greenbox перестает работать минимум на два месяца

В Северной столице сеть питания Greenbox временно прекращает свою деятельность. На производстве выявили нарушения.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Напомним, что на днях в Санкт-Петербурге зарегистрировали больше 200 случаев заражения острой кишечной инфекцией после пробы продукции Greenbox. По результатам лабораторных исследований, на 11 сентября у 28 пострадавших выявили болезнь Salmonella.

Адвокат Greenbox Романа Гольдман пояснил, что продукция, которая входила в состав ряда блюд, не имела маркировки. Кроме того, на производстве не было моющего оборудования, сообщает АБН.

После обнаружения нарушений компания провела инструктаж сотрудников и начала заниматься повышением профессионального уровня. Также стоит дополнить, что на момент проверки температура в холодильнике была несоответствующая, однако это объяснили отключением электроэнергии.

По словам адвоката, несмотря на все вышеперечисленные пункты, до сих пор нет доказательств причастности компании к массовому отравлению людей.

Тем не менее, Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность АО «Грин Бокс» на 60 суток.