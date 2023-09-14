В Петербурге оценили вероятность новой волны мобилизации

В Смольном рассказали, насколько вероятно, что осенью стартует новая волна мобилизации. Пока, по словам одного из представителей власти, в этом нет необходимости.

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Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков отметил, что сейчас Министерство обороны РФ имеет достаточные резервы, поэтому второй волны мобилизации пока не предвидится. Предпосылок к этому тоже нет, сообщает «МК в Питере».

О соответствующем заявлении Полякова стало известно накануне, 13 сентября. Так, власти Петербурга не видят причин запускать мобилизационную работу.

Напомним, что до этого петербуржцы стали получать странные повестки с указанием более длительных сроков службы. При этом сами военные комиссариаты информацию не подтвердили. Уточнялось, что речь в таком случае может идти не об измененных сроках службы, а об увеличении призывного возраста.