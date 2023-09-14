Стало известно, сколько денег россияне готовы тратить на счастье и комфорт

В России провели опрос и выяснили, что за месяц на счастливую и комфортную жизнь одному человеку может понадобиться около 200 тысяч рублей. При этом у мужчин запрос оказалось несколько выше.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Исследование провели специалисты сервиса SuperJob, сообщает телеканал «360». Оказалось, что мужчинам в России для счастья нужно примерно 222 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 175 тысяч рублей.

Примечательно, что суммы в пределах 150 тысяч рублей называли респонденты в возрасте до 24 лет.

Сейчас самые высокие запросы по зарплатам держатся у москвичей, которые ожидают около 265 тысяч рублей, и петербуржцев, рассчитывающих на 230 тысяч рублей.