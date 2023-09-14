В Петербурге объявили о закрытии Бюро регистрации несчастных случаев

Стало известно о закрытии Бюро регистрации несчастных случаев в Северной столице. Оно перестало принимать заявление еще в августе, но официально закрытие подтвердили только сейчас.

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В Бюро регистрации несчастных случаев петербуржцы могли узнать о продвижении в поисках пропавших друзей и родственников. Однако заведение было принято решение закрыть из-за сохранения личных данных граждан, сообщает Петроград.

Одно из подразделений ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закрылось еще в августе, но подтверждена эта информация была только на днях. В МВД пояснили, что прекращение работы направлено на сохранение данных горожан. Через Бюро любой мог получить всю необходимую информацию даже без предъявления документов. Этим могли воспользоваться злоумышленники.

Сейчас горожане смогут обратиться за помощью в поисках потерявшихся родственников полицейским из ближайшего отдела, где документы нужно будет предъявить обязательно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в августе почти спустя сутки нашли пропавшую двухлетнюю петербурженку.