В Ленобласти 17 сентября состоится финал раллийных соревнований

В Ленинградской области Ленинградской области в конце недели пройдет финал Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу «RallyX Igora Drive 2023». В мероприятии примут участие больше 20 спортсменов.

Фото: pxhere

В Ленинградской области в воскресенье, 17 сентября, больше 20 спортсменов будут соревноваться в финале Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу «RallyX Igora Drive 2023». Соревнования пройдут в восьми классах, сообщает ИВБГ.

Отмечается, что в турнире предстоят соревнования от кросс-картов, за рулем которых стартуют самые юные участники, до мощных, специально подготовленных автомобилей с каркасом безопасности класса «Суперавто».

Напомним, что помимо зрелищных соревнований для гостей турнира организаторы подготовили интересную развлекательную программу. Подробнее с информацией о проводимых мероприятиях желающие могут ознакомиться на официальном сайте турнира.