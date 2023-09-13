В одной из школ Тувы дети попали в больницу после обеда в школе

В Туве в одной из школы дети и взрослый оказались в больнице с отравлением. Всего помощь медиков потребовалась семи людям , среди которых шестеро детей.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Шесть детей и один взрослый попали в Республиканскую инфекционную больницу после отравления в одной из школы Тувы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следствие считает, что накануне в больницу поступило 14 вызовов о признаках отравления после обеда в одной из школ Тувы. Врачи диагностировали четырем детям и одному сотруднику школы признаки острой кишечной инфекции, их госпитализировали. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.