Жара и наводнения могут стать причиной огромных убытков для производителей одежды из Юго-Восточной Азии. Так, из-за природных бедствий компании могут суммарно потерять около 65 миллиардов долларов к концу десятилетия.

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Жара и наводнения могут принести производителям одежды из Бангладеша, Камбоджи, Пакистана и Вьетнама огромные убытки. Так, изменения климата могут привести к падению производительности местного трудоспособного населения, сообщает Патрульный Петербурга.

Также из-за жары и наводнений могут быть нарушена логистика. Специалисты считают, что такие события окажут влияние не только на швейную промышленность, но и ударят по инвесторам.

На данный момент не все участники рынка осведомлены о данных угрозах. Однако ухудшение климатической ситуации уже к 2030 году может принести предпринимателям убытки на 65 млрд долларов.