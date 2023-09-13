В Петербурге поймали мошенников, обманывавших пенсионеров под видом ремонтников

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов поймали группу злоумышленников, которые занимались обманом пожилых людей. Преступники выдавали себя за специалистов по ремонту и завышали цены для пенсионеров.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице банда злодеев предлага пенсионерам обширный перечень «услуг»: от ремонта проводки до смены счетчиков. Однако они не только ничего не чинили, но и выставляли неоправданно высокие цены. Иногда случалось так, что ситуация становилась только хуже, сообщает МК в Питере со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что жертвами мошенников стали 18 пенсионеров. Злодеям удалось выручить порядка 1,75 млн рублей. Организатором нелегального бизнеса стал 33-летний житель Казани, в его подчинении находились 12 человек. Полицейские устанавливают обстоятельства.