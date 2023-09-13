Вице-губернатор Поляков рассказал, как в 2023 году выросла петербургская промышленность

В Петербурге в 2023 году выросли темпы промышленного производства, также власти выдали промышленному бизнесу кредиты на сумму около 2,3 млрд рублей. Такими успехами поделился вице-губернатор Кирилл Поляков.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Фонд развития промышленности Северной столицы в текущем году одобрил промышленному бизнесу кредиты на сумму больше 2,3 млрд рублей. А за первые семь месяцев 2023 года темпы промышленного роста региона выросли на 108,2% по сравнению с 2022 годом, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью.

Он отметил, что город на Неве на 5,4 процентных пункта опережает среднероссийские темпы.

Поляков добавил, что заказ на специалистов технических специальностей в учреждениях среднего профессионального образования в текущем году вырос в два раза, в будущем планируется увеличить заказ в три раза.