Петербуржцам рассказали, как спасти промокшую обувь

В Санкт-Петербурге с приходом осеннего сезона возвращаются проливные дожди и грязные тротуары, которые могут нанести вред обуви. В связи с этим эксперты призывают помнить, как позаботиться о своей одежде и обуви.

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Заместитель главного технолога ZENDEN Олег Терешин заявил, что перед прогулку следует выбрать обувь с учетом погодных условий. По его словам, такое решение позволит сохранить их первоначальный вид на длительный срок, сообщает Бриф.

Он отметил, что в случае если человек попал под дождь и обувь промокла, то ему следует очистить ее от грязи, вытащить вкладные стельки и высушить их при комнатной температуре.

После полного высыхания рекомендуется очистить обувь от загрязнений специальными средствами по уходу или влажными салфетками. После этого необходимо обработать пару специальными кремами.