В Петербурге растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Петербурге продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за неделю показатели выросли на 43%. Однако темпы распространения остаются ниже уровня эпидемического порога.

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в период с 4 по 10 сентября количество заразившихся гриппом или ОРВИ горожан выросло на 43% по сравнению с прошлой неделей. Однако вирус распространяется медленными темпами. Так, он не превысил уровень эпидемического порога, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что одним из самых эффективных способов борьбы с инфекцией является вакцинация. Так, в настоящее время против гриппа и ОРВИ вакцинировались больше 208 тыс. петербуржцев, среди которых 56 тыс. детей.

Напомним, что в Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Причиной такой тенденции стало начала нового учебного года и формированием коллективов.