Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с дикими кабанами

В Петербурге и Ленинградской области дикие кабаны из-за наступления зимы дикие кабаны готовятся к холодному сезону, поэтому часто и много едят. В связи с этим местным жителям рассказали, как вести себя при встрече с такими животными.

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что особую активность дикие кабаны проявляют по ночам. Так, в случае встречи с ними жителям следует быть осторожными, ведь они опасны для человека, сообщает МК в Ленобласти.

Эксперты заявили, что нельзя прикармливать зверей, приближаться к больным и мертвым кабанам, также нельзя оборачиваться к кабанам спиной. Если кабан заметил человека, но не напал, то человеку следует отступать, не отводя взгляд. Также следует встать так, чтобы между человек и кабаном оказалось препятствие, например, кусты.

Отмечается, что дикие кабаны редко нападают по своей инициативе, такое возможно только при ранении или в «гневе». Специалисты запрещают дразнить кабанов или бросать в них палки или камни.