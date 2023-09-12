Противники строительства площадки для автобусов на Парнасе проявили неадекватность, призвав все сжечь

В Петербурге продолжаются споры вокруг строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов на Заречной улице. Работы были приостановлены из-за вмешательства протестующих активистов. Так, некоторые из них предложили «все сжечь» и резать колеса строительной технике.

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В понедельник, 11 сентября, 10 активистов вновь выступили попытались помешать строителям на участке, где к концу 2023 года должна появиться отстойно-разворотная площадка для автобусов. В настоящее время на Парнасе нет подобной транспортной инфраструктуры. Жители попросили власти усилить действующие и открывать новые автобусные маршруты. Однако для этого необходимо строительство автобусной площадки. В настоящее время водителям автобусов приходится останавливаться на обочинах дорог, под окнами жилых домов. В связи с этим власти не могут добавить десятки автобусов, которые требуются местным жителям, из-за нормативов по обеспечению общественного транспорта необходимой инфраструктурой, сообщает МК в Питере.

Ранее появлялась информация, что молодая женщина, ради картинки в соцсетях, преградила путь груженому самосвалу, используя своего малолетнего ребенка. Водитель успел остановиться в метре от малыша. Пользователи в соцсетях пришли в ужас от увиденного. Они заявили, что не уверены в ясном сознании девушки, которая подвергла своего ребенка такому риску.

Некоторые свидетели акций протестующих рассказали, что активисты вполне могут быть в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, раньше многие жители использовали площадку для строительства кольца в качестве туалета для домашних животных. Многие отказывались убирать после питомцев, некоторые активисты продолжают делать это и сегодня. По их словам, это не выгул собак, а участие в акции.

Отмечается, что правоохранители до сих пор не обратили внимание на угрозы поджога техники и другие нетривиальные способы борьбы активистов против развития транспортной инфраструктуры.