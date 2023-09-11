Эксперты объяснили, почему в Петербурге падают темпы строительства жилья

В Северной столице стали меньше интересоваться возведением новостроек. Сложившаяся тенденция объясняется сразу несколькими факторами.

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Так, за последний год площадь петербургских новостроек сократилась на 1,5 миллиона квадратных метров. Одновременно с этим увеличивается количество предложений на первичном рынке жилья в Ленобласти. По мнению экспертов, земли в пригороде стали более выгодными в плане затрат на приобретение земли и удобны для согласование проектов. Покупатели также в большей степени присматриваются к ценам на квартиры в области, сообщает АБН.

Отмечается, что в Петербурге за год выдали 222 разрешения на строительство и в последствии возведено 438 домов,общая площадь которых составила 7 246 тысяч квадратных метров. В зданиях разместили больше 169 тысяч квартир.

В Ленобласти же сейчас активны 147 разрешений на строительство. В результате уже было возведено 308 домов с общей площадью 3 596 тысяч «квадратов». Здесь появилось 89 тысяч квартир.

По мнению специалистов, в Петербурге найти свободные земли становится все сложнее, при этом стоимость строительства меняется в большую сторону из-за роста затрат на землю и жестких требований к проекту.

Предполагается, что в дальнейшем застройщики продолжат застраивать земли рядом с Северной столицей.