В Ленобласти 13 сентября завоют сирены

Под Петербургом пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Мероприятия проведут 13 сентября.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения ожидается на территории населенных пунктов Ленобласти в среду, 13 сентября, сообщает Онлайн47 со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Леноблпожспас». Мероприятия проведут в период с 10:00 до 11:00.

Отмечается, что в ходе проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, а также электросирены и громкоговорители. Так, специалисты оценят готовность региональной системы оповещения об угрозе или возникновении ЧС в Ленобласти.

В связи с проведением проверки жителей и гостей Ленобласти попросили с пониманием отнестись к мероприятию, а также сохранять спокойствие.