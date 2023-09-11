Петербурженка после липосакции получила отек легких и инфаркт

В Санкт-Петербурге изучают обстоятельства смерти 47-летней женщины, решившейся на липосакцию. После операции в элитной клиники пластической хирургии на Васильевском острове пациентка получила инфаркт и скончалась.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Липосакцию петербурженке делали в учреждении на Среднем проспекте, сообщает Neva.Today. По предварительным данным, после операции женщина получила инфаркт, сопровожденный отеком мозга и легких.

Отмечается, что мероприятия по удалению жировых отложений провели, а состояние пациентки резко ухудшилось уже после хирургического вмешательства. Ее направили в центр экстренной медицины имени Никифорова. Несмотря на попытки спасти петербурженку, этого сделать не удалось.

Сейчас по факту смерти женщины проводятся судебно-медицинские экспертизы. В ситуации разбираются специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врачи Северной столицы первыми провели уникальную операцию по восстановлению кожи лица.