Эксперты рассказали, какие ягоды безопасно собирать в лесу осенью

Осень — пора ягод и грибов. Однако при походе в лес важно помнить, какие дары природы собирать можно, а какие необходимо оставить в стороне.

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Кандидат биологических наук и автор блога о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал Brif, что сейчас леса пестрят черникой, она будет расти до первой половины сентября. Кроме того, до октября можно найти бруснику и клюкву. Тем не менее, стоит опасаться таких ягод, как вороний глаз, напоминающий чернику, и волчье лыко, который будет встречаться минимум до середины сентября.

Ягоды, по мнению Глазкова, лучше собирать вручную, а вот на счет специальных комбайнов, именуемых плодосборников, у экспертов остаются вопросы. Последним способом чернику удобно собирать в конце августа и начале сентября, когда ягода максимально спелая. Главное, — соблюдать осторожность и беречь ветки.

Бренд-нутрициолог международной биотехнологической компании Bioniq Ольга Баян, в свою очередь, отметила, что клюква и брусника в лесах считаются локальными суперфудами, в них очень много витаминов, но первое место по полезности занимает шиповник, также не стоит обходить стороной облепиху.

Специалист пояснила, что лучше всего ягоды есть свежими, а сохранить на зиму их можно посредством быстрой заморозки. Компоты и варенья, по мнению эксперта, не так полезны.

Брать ягоды с рук не рекомендуется, так как неизвестно место их сбора. Более безопасно будет купить лакомство в магазине.