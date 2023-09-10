Выпускники Президентской программы высадили яблони в Гатчинском районе

В Гатчинском районе произошло озеленение территории. Выпускники Президентской программы высадили в сквере прекрасные яблони и сирень.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Новое общественное пространство приукрасили зеленью в Дружногорском городском поселении Гатчинского района. Теперь в сквере будут расти яблони и сирень, за это нужно благодарить выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Ленинградской области, сообщает Online 47.

Большой вклад в мероприятие внесли главные лица руководства Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Президентской программы из Северной столицы, ученики МБОУ «Дружногогорская СОШ» — члены Молодежного совета.

Благоустройство территории «Сквер Ритингов» свершилось по проекту, разработанному в прошлом году. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».