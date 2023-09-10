Эксперты рассказали, как уберечь школьников от простуды
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской области поделились правилами, которые помогут снизить риски заболевания школьников гриппом, ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией.
Очень важно соблюдать личную гигиену в общественных местах. Отличной идеей будет положить школьнику в рюкзак антисептические салфетки, сообщает «МК в Новгороде».
Родителям следует проследить, чтобы ребенок одевался по сезону, а также брал с собой сменную обувь в школу. Так будет не только комфортнее, но и поможет поддержать чистоту в классе.
Всегда нужно внимательно следить за самочувствием школьника. Если градусник покажет больше 37 градусов, лучше остаться дома.
Не следует забывать о правильном питании. От этого зависит хорошее настроение, гармоничный рост и развитие ребенка.
Также лучше помнить о небольшой зарядке — расслабляющие упражнения для шеи и спины, которые легко можно сделать на перемене.
Сотрудники школы должны периодически проветривать помещения на переменах.