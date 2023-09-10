Эксперты рассказали, как уберечь школьников от простуды

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской области поделились правилами, которые помогут снизить риски заболевания школьников гриппом, ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией.

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Очень важно соблюдать личную гигиену в общественных местах. Отличной идеей будет положить школьнику в рюкзак антисептические салфетки, сообщает «МК в Новгороде».

Родителям следует проследить, чтобы ребенок одевался по сезону, а также брал с собой сменную обувь в школу. Так будет не только комфортнее, но и поможет поддержать чистоту в классе.

Всегда нужно внимательно следить за самочувствием школьника. Если градусник покажет больше 37 градусов, лучше остаться дома.

Не следует забывать о правильном питании. От этого зависит хорошее настроение, гармоничный рост и развитие ребенка.

Также лучше помнить о небольшой зарядке — расслабляющие упражнения для шеи и спины, которые легко можно сделать на перемене.

Сотрудники школы должны периодически проветривать помещения на переменах.