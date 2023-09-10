В Ленобласти мошенники украли у школьного физрука 4 млн рублей

В деревне Агалатово в Ленинградской области мошенникам удалось обмануть школьного учителя физкультуры. Мужчина перевел мошенникам 4 млн рублей и лишился сбережений.

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

Пострадавшему позвонили утром во время уроков с неизвестного номера и представились сотрудниками Центробанка РФ. Учителю сообщили, что мошенники взломали его и пытаются снять деньги со счетов в трех банках. Через банкомат физрук перечислил все свои накопления на счет обманщика. Ущерб составил 4 млн рублей, сообщает «МК в Питере».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге пожилой профессор одного из университетов доверился мошенникам и перевел им крупную сумму денег. Так, липовые сотрудники ФСБ смогли обогатиться на 9 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).