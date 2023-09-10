В Верхней Пышме врач сломал челюсть 85-летней женщине

В Свердловской области стоматолог сломал челюсть 85-летней пенсионерке. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день продолжается расследование.

Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

В мае женщина преклонного возраста обратилась в больницу с целью удаления зуба мудрости. Однако хирург только покалечил пациентку. После приема гражданка почувствовала сильные боли. Выяснилось, что ее нижняя челюсть была сломана.

Родственники помогали женщине добиться справедливости. Первого сентября было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности), сообщает Патрульный Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кировском районе петербуржец после посещения стоматологии оказался на больничной койке, но уже со сломанными ребрами. Предположительно, в помещении клиники мужчины распивали спиртное, но в какой-то момент что-то не поделили.