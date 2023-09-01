Жителям Василеостровского района дали возможность оформить парковочное разрешения с 1 сентября

Проживающие в Василеостровском районе граждане смогут подать заявку на получение льготного парковочного разрешения с 1 сентября. Оно будет действовать на территории всего района.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В Василеостровском районе начался прием заявок на оформление льготного парковочного разрешения. Подать всю необходимую документацию можно будет либо в МФЦ, независимо от места жительства, либо через портал «Госуслуги Санкт-Петербурга», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Режим платной парковки в Василеостровском районе начнет работать с 1 ноября и затронет 118 улиц до Наличной. От Наличной и до намыва парковка пока что останется бесплатной. Всего проект предусматривает примерно 10 тысяч машино-мест.

Специалистам придется провести работу по установке новых дорожных знаков, количество которых достигает нескольких тысяч. Им также придется разместить специальные таблички и паркоматы.