В Петроградском районе упала загруженность дорог в районе платной парковки на 20%

Загруженность дорог в зоне платной парковки упала на 20% в Петроградском районе города на Неве. Также выросла скорость на общегородских магистралях района почти на 2,5 %.

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Платная парковка начала работать в Петроградском районе с 1 июля 2023 года. Уже сейчас это привело к положительным изменениям, а именно повышению средней скорости движения транспортных средств до 26,14 километра в час, сообщил гендиректор СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян.

Снизилась и загруженность дорог на территории платной парковки почти на 20%. Это позволило сократить продолжительность заторов в будние дни и увеличило скорость движения на общегородских магистралях Петроградского района почти на 2,5%.

Власти уверены, что введение платного парковочного пространства должно решить проблемы блуждающего трафика, хаотичной парковки и отсутствия порядка на улично-дорожной сети. Подобная мера уже показала свою эффективность, в частности транспорту экстренных служб стало проще передвигаться по Петроградскому району.

Также власти продублировали запрет парковки в зоне остановок общественного транспорта с помощью дорожных знаков и разметки. Теперь это станет более наглядным для водителей и упростит выявление подобных нарушений.