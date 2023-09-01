В Новгородской области фермеры представили свои проекты для грантов

Фермеры из Новгородской области подали заявку на участие в конкурсе по грантовой поддержке сельхозпроизводителей. Общая сумма поддержки составила 29,4 миллиона рублей.

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Фермеры в Новгородской области решили отправить свои заявки на участие в конкурсе по грантовой поддержке производителей сельхозпродукции. К участию было допущено три проекта семейных фермерских хозяйств из Шимского, Мошенского и Парфинского районов, сообщил мк Новгород.

Участники конкурса представили свои бизнес-планы по направлению «картофелеводство» и «молочное производство». Власти выделили 29,4 миллиона рублей для реализации данных проектов.

Победители планируют потратить данные средства на приобретение сельскохозяйственной техники и развитие своих хозяйств. Зампредседателя правительства Новгородской области Олег Шахов сообщил, что всего в 2023 году было выделено 85,4 миллиона рублей для поддержки фермеров.