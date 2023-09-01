В России посещаемость стриминговых платформ выросла в 1,5 раза

Специалисты зафиксировали бурный рост сегмента стриминга в Российской Федерации. Так, популярность интернет площадок вроде китайского Trovo и новичка рынка VK Play увеличилась в 1,5 раза. Таким образом у Twitch появились настоящие конкуренты. Эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов выяснили, что почти половину аудитории донатных серверов составляют миллениалы.

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Отметим, что наиболее востребованной площадкой все еще остается Twitch. За последний год российская аудитория платформы выросла на 24% несмотря на различные ограничения. «Серебро» достается китайской платформе Trovo от компании Tencent. На третьем месте разместился сервис VK Play, который был запущен в апреле 2022 года.

Примечательно, что основной костяк аудитории стриминговых платформ теперь составляют не зумеры, а миллениалы. Так, на первом месте по посещению подобных площадок оказались абоненты 25 — 35 лет. На втором месте абоненты 17 — 25 лет, а на третьем в возрасте 25 — 35 лет.

При этом миллинеалы не только чаще других стали пользоваться стриминговыми платформами, но и чаще остальных поддерживают любимых стримеров монетой. В этом сегменте они занимают долю в 46%, а зумеры лишь 35%.

Специалисты МегаФона также установили, что самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. Так, за первые шесть месяцев текущего года ее посещаемость возросла в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Также в лидерах среди сайтов для пожертвований оказались sponsr.ru и donatepay.