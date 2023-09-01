В России посещаемость стриминговых платформ выросла в 1,5 раза
Специалисты зафиксировали бурный рост сегмента стриминга в Российской Федерации. Так, популярность интернет площадок вроде китайского Trovo и новичка рынка VK Play увеличилась в 1,5 раза. Таким образом у Twitch появились настоящие конкуренты. Эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов выяснили, что почти половину аудитории донатных серверов составляют миллениалы.
Отметим, что наиболее востребованной площадкой все еще остается Twitch. За последний год российская аудитория платформы выросла на 24% несмотря на различные ограничения. «Серебро» достается китайской платформе Trovo от компании Tencent. На третьем месте разместился сервис VK Play, который был запущен в апреле 2022 года.
Примечательно, что основной костяк аудитории стриминговых платформ теперь составляют не зумеры, а миллениалы. Так, на первом месте по посещению подобных площадок оказались абоненты 25 — 35 лет. На втором месте абоненты 17 — 25 лет, а на третьем в возрасте 25 — 35 лет.
При этом миллинеалы не только чаще других стали пользоваться стриминговыми платформами, но и чаще остальных поддерживают любимых стримеров монетой. В этом сегменте они занимают долю в 46%, а зумеры лишь 35%.
Специалисты МегаФона также установили, что самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. Так, за первые шесть месяцев текущего года ее посещаемость возросла в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Также в лидерах среди сайтов для пожертвований оказались sponsr.ru и donatepay.