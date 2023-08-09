Акция «Лучи Победы» пройдет в Петербурге в честь годовщины окончания Ленинградской битвы

В среду, 9 августа, в Санкт-Петербурге состоится всероссийская патриотическая акция «Лучи Победы». Она посвящена 79-летию окончания Ленинградской битвы.

Фото: Пресс-служба Смольного

В связи с этим на высотках по обеим сторонам Московского проспекта размещены прожекторы. Их включат вечером, и площадь Победы будет освещена двумя яркими лучами Победы, передает «МК в Питере» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Почтить память тех, кто сражался в Ленинградской битве и отметить ее без малого юбилейную дату именно таким образом было решено неслучайно. В годы блокады прожекторы были предупредительным знаком для горожан. Так ленинградцам сообщали о приближении вражеских бомбардировщиков.

Также в Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. расположенном на площади Победы. Жители Северной столицы, почтили память тех, кто сражался за родной город. В мероприятии участвовали и непосредственные очевидцы происходящего в те годы – ветераны и блокадники.