На Гаккелевской улице демонтируют построенный с нарушениями торговый центр

Демонтаж скандального торгового центра около станции метро «Комендантский проспект» возобновлен в среду, 9 августа. Такое решение принято по итогам судебного заседания, в котором суд встал на сторону города.

Фото: Сайт Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Торговый комплекс был построен в зоне градостроительных ограничений, а в ходе его возведения площадь и высота оказались не такими, как было заявлено ранее. На время судебных заседаний, которые проводились по инициативе собственника, снос здания был приостановлен. Теперь же он возобновился и в пресс-службе комитета по контролю за имуществом заранее извинились перед горожанами за неудобства, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Там отметили, что понимают возможные сложности из-за шума и строительной пыли, поэтому пообещали закончить демонтаж как можно быстрее. До тех пор жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.