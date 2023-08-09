Ветеринары Ленобласти продолжают реализовывать мероприятие «Чайка»

В Ленинградской области действует целая система профилактики против гриппа птиц. Для этого ветеринары 47-го региона посещают места скопления пернатых и проверяют их, определяя носителей данного вируса. Все это проводится в рамках мероприятия под названием «Чайка».

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Для недопущения распространения птичьего гриппа специалисты также находят трупы птиц и убирают их, дезинфицируя опасную территорию. Кроме того, проводится проверка мест, где реализуется торговля птицами и фермерскими продуктами, передает «МК Ленобласть» со ссылкой на пресс-службу Управления ветеринарии Ленинградской области.

Ранее в пресс-службе правительства региона говорили о том, что ветеринарные медики из Ленобласти и их коллеги в других регионах России проходили обучение по борьбе с птичьим гриппом и африканской чумой свиней. Отмечалось, что благодаря своевременным мерам в 47-м регионе благополучная ситуация с инфекционными заболеваниями животных.