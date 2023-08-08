Жители Петербурга стали чаще покупать электрокары с начала 2023 года

Популярность электромобилей в Петербурге растет. С начала 2023 года жители города купили более 300 таких машин, хотя годом ранее данный показатель составил только 108 авто.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Наиболее популярными марками электрокатов среди жителей Северной столицы стали отечественные Evolute, которых было куплено 55 штук. На втором месте давний игрок рынка электромобилей – американский бренд Tesla (45 авто). Третье место досталось китайской модели Zeekr (33 машин), передают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо».

В Ленинградской области продажи таких авто также увеличились. Показатель вырос в три раза до 48 машин, тогда как в 2022 году было продано только 16 автомобилей. При этом самыми продаваемыми стали американские Tesla, китайские Voyah и немецкие BMW.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о возможном росте стоимости новых автомобилей в России к осени. Причиной подорожания могут быть нестабильные курсы валют.