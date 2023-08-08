Жители Петербурга стали чаще покупать электрокары с начала 2023 года
Популярность электромобилей в Петербурге растет. С начала 2023 года жители города купили более 300 таких машин, хотя годом ранее данный показатель составил только 108 авто.
Наиболее популярными марками электрокатов среди жителей Северной столицы стали отечественные Evolute, которых было куплено 55 штук. На втором месте давний игрок рынка электромобилей – американский бренд Tesla (45 авто). Третье место досталось китайской модели Zeekr (33 машин), передают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо».
В Ленинградской области продажи таких авто также увеличились. Показатель вырос в три раза до 48 машин, тогда как в 2022 году было продано только 16 автомобилей. При этом самыми продаваемыми стали американские Tesla, китайские Voyah и немецкие BMW.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о возможном росте стоимости новых автомобилей в России к осени. Причиной подорожания могут быть нестабильные курсы валют.