Мысли о работе и родня: что больше всего раздражает россиян в отпуске

Родственники, погода, работа – эти и другие факторы вызывают у находящихся в отпуске жителей России самое больше раздражение.

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Согласно данным опроса «Ренессанс страхование» и Ozon Travel, 39% респондентов пожаловались на то, что так и не смогли расслабиться во время отпуска, а 28% опрошенных раздражает небольшой промежуток отпускных каникул. При этом 19% не могут перестать думать о работе даже во время отдыха, 18% не довольны погодой, а 17% жалеют, что поехали отдыхать с родственниками, передает «МК в Питере».

В качестве отпускных страхов россияне называют утерю багажа и боязнь отравиться блюдами кухни в других странах. При этом более трети жителей страны так и не смогли поехать в отпуск в первые два месяца лета. Всего участие в опросе приняло 1,5 тыс. человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что заполняемость гостиниц в Северной столице демонстрирует хорошие результаты.