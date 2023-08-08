Эксперты оценили инициативу риелторов о выплате субсидий на аренду жилья семейным парам

Крупные риелторские организации обратились к властям с просьбой о внедрении субсидии на аренду жилья для пар, состоящих в браке. Эксперты положительно оценили такое предложение, однако упомянули и о возможных негативных факторах. Например, бюрократических сложностях и застройщиках. Последние могут использовать инициативу для собственной выгоды.

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Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич поддержал предложение риелторов, но обратил внимание на вопрос касательно собственника квартиры, передает Brif.

Если им является государство, то проблем не возникнет. Однако, если семейная пара арендует жилье у частного владельца, то компенсацию надо будет платить ему, ведь квартиросъемщики предоставлят справку о праве платить за аренду меньше, и человек недополучит денежные средства. Как именно может работать этот алгоритм, пока неизвестно.

Член Общественной палаты РФ и глава движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров также положительно оценил такую меру, но не исключил, что отчасти она находится в интересах девелоперов.

В свою очередь, аналитик движения «Народный фронт» Павел Склянчук не исключил улучшения демократического показателя после реализации такой меры. Однако радикально эта инициатива рождаемость не изменит, отмечает эксперт. Куда более эффективной мерой, по его словам, стало бы списание ипотечного кредита после появления ребенка.