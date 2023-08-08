Трассу от Рощино до Сосновой Поляны полностью обновили в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области обновлена трасса, по которой можно доехать до природного заказника «Линдуловская роща».

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Речь идет о трассе от Рощино до Сосновой Поляны общей протяженностью более четырех километров. Там реализованы серьезные дорожные работы. Помимо укладки нового асфальтного покрытия рабочие почистили полосу отвода и укрепили обочины и основание дороги при помощи технологии регенерации грунтов. Вскоре там появятся знаки и разметка, сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Также сообщается, что ремонтные работы реализовывались в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о 20 новых камер для фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения. Соответствующие комплексы появятся на перекрестках Северной столицы.