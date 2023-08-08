Пельмешка и Тимон: в Международный день котов названы самые популярные и необычные кошачьи имена

Самыми популярными кошачьими именами стали Муся, Василиса и Барсик. Однако есть и куда более необычные клички.

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Такие имена чаще всего получают московские котики. При этом среди более незаурядных числятся Пельмешка и Тимон. Об этом стало известно во вторник, 8 августа, в честь Международного дня котов и благодаря «Мой питомец», который начал работать в российской столице, передает телеканал «360» со ссылкой на главу комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.

По ее словам, сервис очень упростил алгоритм получения ветеринарной помощи, так как там можно не только записать домашнего питомца на вакцинацию или обследование, но и получить необходимые данные о своем животном.

Некоторые пользователи даже ведут там дневник о своих четвероногих любимцах. Только с начала года приложением воспользовалось примерно 80 тыс. москвичей, и половина их них оказались владельцами кошек.