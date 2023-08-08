Команда Петербурга заняла второе место на форуме по беспилотной авиации «Архипелаг 2023»

Команда Северной столицы презентовала концепцию развития беспилотной авиации в Петербурге. В настоящее время более 30 предприятий города разрабатывают и производят беспилотные авиасистемы. Ранее власти Петербурга поддержали идею создания кластера авиационного приборостроения, который также займется комплексным развитием сферы беспилотников.

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Участники команды из Петербурга заняли второе место на форуме по беспилотной авиации «Архипелаг 2023». Данное мероприятие проходило под эгидой Научно-образовательного интенсива.

В команду вошли представители Смольного, сотрудники высших учебных заведений города и производственных компаний. Все они презентовали проект региональной программы по развитию беспилотников.

Она включает в себя информацию о том, как готовить кадры для данной отрасли, а также эффективные предложения по развитию беспилотной инфраструктуры и поддержке участников рынка.

Особенный интерес участников форума вызвал проект подведомственного Комитету по транспорту Агентства внешнего транспорта. Представители учреждения подробно рассказали о проекте по созданию системы мониторинга воздушного пространства на малых высотах не ниже 900 метров.

На текущем этапе система позволяет производить автоматизированный мониторинг за полетами воздушных судов над Петербургом, обеспечивает сбор основных данных полета и обработку информации.

Развивать перспективную сферу производства беспилотников планируется комплексно и в сотрудничестве с иными регионами России. На сегодняшний день реализацией беспилотных систем в Северной столице занимаются 30 предприятий.

Весной 2023 года о планах создать Национальный центр авиационного приборостроения, который объединит разработку, производство и обучение специалистов, заявил генеральный директор компании-разработчика систем для безопасности полетов АО «Навигатор» Сергей Бабуров. Свои предложения Бабуров озвучил в рамках визита на предприятие вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

«Мы планируем построить Национальный центр авиационного приборостроения, который будет подразумевать не только наши мощности по разработке и производству, но в том числе инфраструктуру для обучения персонала, обучения молодежи, проведения научных сессий», — рассказал Сергей Бабуров.

Кирилл Поляков отметил, что город, в свою очередь, готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий.

«Скоро в Санкт-Петербурге появится еще одна площадка по производству высокотехнологичной продукции с новыми рабочими местами», — заявил Кирилл Поляков.