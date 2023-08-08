Жительница деревни Хапо-ое нашла труп сына в доме-вагончике

Во Всеволожском районе Ленинградской области 69-летняя пенсионерка нашла тело своего сына, которого она видела живым днем ранее.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 5 августа в полицию позвонила жительница деревни Хапо-ое с заявлением о найденном трупе сына. В последний раз она видела его вечером 4 августа.

Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины 46 лет в жилом доме-вагончике. Труп лежал на деревянном полу. Также там находились следы крови. Тело мужчины доставлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как житель Северной столицы нашел тела отца и его сожительницы в квартире на проспекте Большевиков. У мужчины была прострелена голова, но на теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружено. При этом соседи не слышали шума и звуков выстрела. До этого пара употребляла алкогольные напитки.