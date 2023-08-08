Петербургские правоохранители задержали грабителя золотой цепочки

В Выборгском районе задержан уроженец Азербайджана, подозреваемый в воровстве золотой цепочки у гражданки Белоруссии. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 7 августа на улице Белоостровской правоохранители задержали мужчину. Утром 8 августа он был помещен в ИВС.

Задержанный подозревается в грабеже ювелирного украшения. По данным следствия, он является безработным и состоит на миграционном учете с 19 июня 2023 года. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (открытое похищение чужого имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как уроженка Белоруссии обратилась в полицию с заявлением о грабеже. По ее словам, мужчина на самокате применил силу и открыто похитил у нее золотую цепочку. После этого он скрылся с места происшествия. Сумма ущерба оценивается в 110 тыс. рублей.