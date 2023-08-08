В Ломоносове мужчина в футболке розового цвета отобрал у ребенка мяч и сбежал

В Петродворцовом районе мужчина применил физическую силу и отобрал мяч у 13-летнего мальчика. Общая сумма ущерба составила 1,3 тыс. рублей. Полицейские разыскивают мужчину 35-40 лет в футболке розового цвета.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 7 августа в полицию поступил звонок от мужчины с заявлением о грабеже. Он рассказал о том, как примерно в 20:00 неизвестный подошел к его несовершеннолетнему сыну и силой отобрал у него мяч.

После этого преступник скрылся на автомобиле марки Lada Vesta. Данное авто зарегистрировано на 42-летнего жителя Санкт-Петербурга. Местом происшествия стала территория школьного стадиона на улице Победы в городе Ломоносове. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как самокатчик украл золотую цепочку у гражданки Белоруссии в Выборгском районе.