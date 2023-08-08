После аномальной жары в Петербург возвращается привычная облачная и дождливая погода

После недолгой жары петербуржцев снова ждут дожди и грозы. Температура воздуха снизится, а ветер может достигнуть 10 м/с.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ввиду формирования атмосферного фронта, который переходит к северо-востоку, петербуржцам не стоит забывать зонтики. Во вторник, 8 августа, в городе будет облачно и дождливо. Местами ожидаются грозы, свидетельствуют данные Telegram-канала ведущего метеоролога центра погоды «Фобос» Михаила Леуса

Согласно его данным, температура воздуха в городе снизится до +24-26 градусов, а в области – до +22-27 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, а давление составит 757 мм. рт. ст. В среду, 9 августа, температура продолжит снижаться до +23-25 градусов.

Ранее ALLNW сообщал о наступлении в Петербурге аномальной жары, которая, однако, продлится в городе недолго. Ее сменят похолодание и грозы.