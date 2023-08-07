Из-за жары сразу на шести станциях петербургского метро горожанам раздают бесплатные бутылки с водой

На станциях петербургской подземки из-за аномальной жары начали бесплатно предоставлять питьевую воду. К обеду столбик термометра 7 августа преодолел отметку в 30 градусов.

Россия. Санкт-Петербург. Метрополитен

Из-за повышения температуры воздуха сразу на нескольких станциях метро Северной столицы жителям и гостям города начали раздавать бесплатную питьевую воду сообщает Neva.Today. В частности, освежиться таким образом возможно на красной, синей и фиолетовой ветках.

В общей сложности раздачей питьевой воды горожанам занялись сразу шесть станций. Так, бутылку с освежающим напитком можно получить на «Проспекте Просвещения», «Спортивной», «Площади Ленина», «Горьковской», «Петроградской» и на «Парнасе».

Раздавать воду решили из-за сильного прогрева воздуха. Получить спасительные бутылки можно на входе в вестибюль за турникетами.