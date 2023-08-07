Эксперты объяснили, почему работа официантом потеряла популярность в России

Сфера общественного питания в России испытывает дефицит кадров, особенно не хватает официантов. Специалисты объяснили, с чем связано отсутствие интереса к этой профессии, а также куда же делись потенциальные сотрудники.

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Согласно данным сервиса SuperJob, в текущем году по сравнению с прошлым вакансий в сфере общепита стало на 17 % больше. При этом число соискателей уменьшилось примерно на 7-12 %.

Бизнес-тренер и член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в беседе с Brif пояснила, что одной из основных причин нехватки кадров в общепите является не очень высокая зарплата. Кроме того, рост спроса на рабочую силу привел к переходу специалистов в другую индустрию.

В частности, сложившаяся тенденция может быть связана с освободившимися местами после отъезда иностранных производителей и их персонала. Сейчас стало проще занять вакансии, которые раньше были недоступны.

Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова, в свою очередь, заметила, что нехватка официантов образуется ненадолго. Предложение на сотрудников в сфере общепита, по мнению эксперта, должны прийти в норму к началу осени, что связано с возвращением студентов.

При этом важно помнить, что работа в области общепита является не самой простой. В частности, многие, устраиваясь на эту работу, не готовы посвятить себя этому делу полностью из-за краткосрочных перспектив. Кроме того, может давать психологический фактор из-за установок «подай-принеси».