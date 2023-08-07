В России разработают единые стандарты для детских игрушек

Первый ГОСТ на детские игрушки введут в России. Стандарты узаконят для борьбы с недобросовестными производителями.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Профильный технический комитет по стандартизации разработал свод правил, по которым будут создаваться и выпускаться игрушки в России. Новый ГОСТ направлен на обеспечение безопасности ребенка и разделит все игрушки на 48 типов, сообщает телеканал «360».

Так, продавцы смогут предлагать игровые наборы, магнитные игрушки, летающие объекты, мячики и другое. Кроме того, впервые будет закреплен термин «игрушки», к этой группе будут относится предметы, предназначенные для детей младше 14 лет.

Известно, что злоумышленники нередко маркируют игрушки как сувенирную продукцию, из-за того, что их безопасность не так строго контролируют регламенты.

Отмечается, что в новом ГОСТе указаны и классификации игрушек, которые разделены по возрасту, виду деятельности, сырью и другим категориям. При этом раньше в РФ терминологии и классификации для игрушек не существовало.