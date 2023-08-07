Старинный дом с флигелями на Садовой улице в Петербурге отправят на торги

В Северной столице дом Второго общества взаимного кредита с флигелями на Садовой улице передадут новому владельцу. В прежние времена здесь находился главный офис Балтийского банка.

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На заседании комиссии по развитию жилищного строительства приняли решение продать старинное здание на Садовой, сообщает «МК в Питере». Специалисты оценили эффективность использования земельных участков и приняли решение, выбрать для объекта нового владельца.

Отмечается, что сейчас территория находится во владении ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». При осуществлении продажи копании перейдет 80 % от стоимости заключенной сделки.

Предварительно, цена «квадрата» в объекте оценивается в 120 тысяч рублей. Общая площадь участка составляет 1 650 квадратных метров,а здания — 4,4 тысячи «квадратов». Напомним, что дом с флигелями является выявленным объектом культурного наследия, его построили в 1908 году.