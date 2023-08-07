В Петербурге территорию завода по производству пластмасс может застроить жильем шведская компания

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Петербурга согласовала перевод участков завода по производству пластмассы под жилую и деловую застройку. Возведением новых объектов планировала заниматься шведская компания, однако проект могут передать другому застройщику.

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Речь идет о территориях на Полюстровском проспекте и улице Жукова. Здесь находится производство компании «Пластполимер»,где в перспективе, вероятно, появятся новые дома, а также дошкольное учреждение и подземная стоянка для автомобилей. Кроме того в планах у специалистов оборудовать технопарк со школой, сообщает АБН.

Отмечается, что еще в прошлом году «Пластполимер» через суд пытался разорвать со шведской строительной компанией Bonava предварительный договор купли–продажи участков. Тогда основанием стало то, что редакция нового генплана еще не была активна. Также предприятие выполняло около 50 контрактов по гособоронзаказу, поэтому разрешение правительственной комиссии на совершение сделки дано не было.

Завод поддержали, но застройщик решил обжаловать решение в 13–м Арбитражном апелляционном суде. После этого ситуация изменилась, а Bonava теперь сможет построить около 80 тысяч «квадратов» недвижимости. Но даже при официальном разрешении строительством объектов займется другая компания, так как шведы продают свой бизнес в России.

Предполагается, что стоимость земельного участка достигнет трех миллиардов рублей, а инвестиции в проект — 10 миллиардов рублей.